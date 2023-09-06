Ростов-на-Дону, 6 сентября, 2023, 09:13 — ИА Регнум. В Ростовской области ФСБ задержала человека за передачу Украине данных о российском военном объекте в Краснодарском крае, сообщили 6 сентября в ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM

Задержали сотрудники ФСБ 23-летнего гражданина России, занимавшегося сбором информации о местах дислокации воинских подразделений ВС РФ в интересах украинской стороны.

Информацию о военном объекте в Краснодарском крае он передал украинским кураторам через мессенджер. Эти данные ВСУ могли использовать для ударов по российскому военному объекту, отметили в ведомстве.

«Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена)», — сообщили в ФСБ.

У него изъяли улики, в том числе средства связи, используемые для передачи информации на Украину. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА Регнум, накануне, 5 сентября, ФСБ распространила информацию о задержанном жителе Краснодарского края, который планировал вступить в ряды ВСУ. Он вступил в контакт с вербовщиком из СБУ, готовившим добровольцев для участия в боевых действиях против РФ.

4 сентября ФСБ в Херсонской области задержала главаря группировки, участвовавшей в блокаде Крыма в 2014 году. Он является членом двух запрещённый в России организаций.