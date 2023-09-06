Москва, 6 сентября, 2023, 12:33 — ИА Регнум. Около 150 московских компаний представляют свои изделия в рамках «Российской недели текстильной и легкой промышленности» на 14-й международной выставке тканей и текстильных материалов «Интерткань-2023. Осень». Выставка стартовала в Москве 5 сентября и завершится 7 сентября, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Выставка «Интерткань-2023. Осень» стартовала в Москве 5 сентября и завершится 7 сентября

«Выставка «Интерткань» — одно из крупнейших специализированных мероприятий в СНГ и важное отраслевое событие, в рамках которого эксперты легкой промышленности могут обмениваться опытом, находить новых партнеров и инвесторов. В выставке принимают участие около 800 компаний из 12 стран мира, 148 из них представляют Москву», — заявил Овчинский. Он добавил, что предприятия представляют текстильные материалы, трикотажные полотна, комплектующие, фурнитуру, домашний и технический текстиль, а также нетканые материалы.

Среди участников — столичная группа текстильных компаний Solstudio Textile Group. Компания работает в этой сфере более 25 лет и не в первый раз показывает свои изделия на выставке. В этом году она демонстрирует коллекцию текстильных рисунков сезона осень-зима 24/25, образцы печати на различных тканях и продукцию собственного производства: аксессуары и домашний текстиль. Кроме того, основатель компании Александра Калошина в рамках деловой программы выступила с сезонной лекцией «Основные тренды текстильного дизайна, сезон AW 24/25».

Компания Wellsize с 2017 года занимается обработкой тканей в Москве. На выставке она представляет плиссированную и гофрированную ткани, равно как и компания GREK Plisse Gofre, возможности которой позволяют изготавливать широкий ассортимент изделий и видов складок.

Один из крупнейших производителей лентоткацкой продукции в России, компания «ФИ-текс», на выставке представляет резинки, ленты, шнуры и канты, которые используются во многих областях легкой промышленности.

Выставка проходит под эгидой Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности (Союзлегпром) и при поддержке Минпромторга РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей, а также Торгово-промышленной палаты России. Среди спикеров — ведущие эксперты легкой промышленности, представители органов государственной власти и другие. Планируется, что выставку посетят около 17 тысяч человек.

Москва — город с развитым производством. В столице работают свыше четырех тысяч промышленных площадок, а ежегодно в городе открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Здесь делают самые разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, предметы декора, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое. Производством одежды, обуви и аксессуаров в Москве занимаются свыше 250 компаний. Ежегодно они увеличивают выпуск продукции и расширяют товарную линейку для закрытия растущих потребностей отечественного рынка.