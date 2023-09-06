Луганск, 6 сентября, 2023, 08:48 — ИА Регнум. Украинская армия готовит прорыв к городу Кременная в ЛНР, сообщил 6 сентября военный эксперт Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

По данным эксперта, ВСУ в Кременском районе возле села Червоная Диброва наращивают давление на российские оборонительные рубежи.

Украинская армия усилила артобстрелы, в большей степени — кассетными боеприпасами. Также ВСУ используют беспилотники всех типов, отмечается рост действий наступательного характера.

«Исходя из оперативно-тактической обстановки, замыслом украинского командования является продвинуться к Кременной», — сообщил Марочко.

Как сообщало ИА Регнум, 30 августа Марочко рассказал, что ВСУ стянули дополнительные силы на сватовско-кременском участке.

По его данным, 12-я бригада оперативного назначения НГУ, в которую входит «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), неоднократно пыталась вернуть утраченные позиции в районе Кременной.

На краснолиманском направлении 6 сентября российские авиация и артиллерия накрыли огнём боевиков «Азова» в районе Серебрянского лесничества.