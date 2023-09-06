* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 6 сентября, 2023, 08:20 — ИА Регнум. Попытки штурмовиков Вооружённых сил Украины и спецназа украинского националистического объединения «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковать российские подразделения на краснолиманском направлении не увенчались успехом. Авиация и артиллерия ВС России накрыли украинских военных плотным огнём. Об этом 6 сентября сообщил начальник пресс-центра группировки ВС России «Центр» Александр Савчук.

Евгений Биятов/РИА Новости Вертолёт Ка-52 во время боевого вылета в зоне СВО

Одну попытку прорыва ВСУ российские военные сорвали в районе Серебрянского лесничества, ещё две ― в районе Торского выступа. Позиции российских подразделений пытались атаковать штурмовые групп 21-й, 67-й и 63-й механизированных бригад ВСУ.

«Потери противника составили до 30 боевиков», ― уточнил в беседе с РИА Новости офицер.

Кроме живой силы ВСУ понесли потери и в технике. В рамках контрбатарейной борьбы российские военные уничтожили станцию артиллерийской разведки западного производства. Также удары с воздуха нанесли по командно-наблюдательному пункту и двум пунктам временной дислокации украинской армии в районах Кировска и Серебрянки.

Как сообщало ИА Регнум, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ в течение последних десяти дней проводят масштабные атаки российских позиций, из-за чего несут большие потери. По его словам, только 3 сентября они потеряли 11 танков, из которых шесть зарубежного производства — под Работино в Запорожской области.

При этом с начала контрнаступления в июне украинская армия потеряла свыше 66 тыс. человек и 7,6 тыс. единиц вооружения. Шойгу добавил, что благодаря грамотным действиям российских военных за месяц удалось сбить 159 ракет американских РСЗО HIMARS, более тысячи дронов и 13 крылатых ракет.

Глава Минобороны отметил, что в ходе попыток скрыть провал контрнаступления украинские войска атакуют гражданские объекты и выдают это за военные успехи. По факту разрекламированное Киевом контрнаступление провалилось, сказал генерал армии.