Джакарта, 6 сентября, 2023, 08:09 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 6 сентября прибыл в индонезийскую столицу Джакарту, где должен пройти 18-й Восточноазиатский саммит (ВАС).

Александр Щербак/ТАСС Министр иностранных дел России Сергей Лавров

В этом мероприятии участвуют главы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Повесткой саммита являются вопросы политического устройства, обеспечения развития стран сообщества и продвижения сотрудничества между государствами.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июля Сергей Лавров принял участие в совещании министров иностранных дел Восточноазиатского саммита (ВАС) в Джакарте. На встрече также присутствовал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Министры по традиции прибыли на мероприятие в национальных индонезийских рубашках, поскольку в 2023 году в АСЕАН и ВАС председательствует Индонезия. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в ходе саммита у Лаврова не было и не планировалось контактов с главой Госдепа США.

Министр иностранных дел РФ 15 июля объявил, что Россия намерена открыть новые дипломатические представительства в странах Юго-Восточной Азии.