Душанбе, 6 сентября, 2023, 07:55 — ИА Регнум. Сотрудники спецслужб Таджикистана ликвидировали троих террористов, которые проникли в республику из Афганистана, нарушив таджикско-афганскую границу. Об этом сообщило информационное агентство Khovar со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности Таджикистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Таджикистан

Боевики проникли в страну ещё в ночь с 29 на 30 августа. Они нарушили таджикскую границу на участке, прилегающем к селению Кеврон (Дарвазский район Горно-Бадахшанской автономной области республики).

Террористы являлись членами группировки «Джамаат Ансарулла» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Боевики находились в розыске.

Они фигурировали в качестве подозреваемых в уголовных делах о незаконном участии в вооружённых конфликтах на территории других стран. Боевики планировали совершить террористический акт на территории Таджикистана в преддверии Дня независимости республики.

Наблюдением за маршрутами передвижения террористов занималась специальная группа. Боевики заранее переправили из Афганистана и спрятали в схронах крупную партию вооружения, боевой амуниции и взрывчатки, а также деньги и средства связи.

Кроме того, они имели карты, схемы и инструкции об использовании взрывчатых веществ. Помимо этого, собрали информацию о местах массового скопления людей и расположении административных зданий.

5 сентября боевиков окружили и уничтожили. Сотрудники спецслужб продолжат вести оперативно-следственные мероприятия.

Как сообщало ИА Регнум, 28 апреля министр обороны России Сергей Шойгу предупредил, что в Афганистане радикальные экстремистские группировки активизировали свои действия в соседних республиках. Он отметил, что обстановка в Центральной Азии имеет предпосылки к дальнейшему обострению.

Комментируя это заявление, официальный представитель правящего в Афганистане радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид заявил, что власти страны проводят политику, которая способствует укреплению безопасности не только внутри государства, но и в регионе в целом. Он подчеркнул, что силы безопасности республики смогли уничтожить остатки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в стране.