Москва, 6 сентября, 2023, 07:46 — ИА Регнум. Методы стран НАТО не работают с Вооруженными силами России, так как члены военной коалиции привыкли воевать с неоснащёнными армиями. Об этом рассказал 6 сентября замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища Герой России полковник Рустам Сайфуллин в беседе с РИА Новости.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Как пояснил Сайфуллин, часть украинской армии прошла обучение в странах НАТО и, соответственно, переняла их методы ведения боевых действий.

«Но во всех учебниках НАТО и то, как их обучает НАТО, что тут греха таить, в НАТО привыкли воевать с неоснащённой армией. А когда против них противостоит армия по своей мощи и характеру как наша армия, как Вооружённые силы Российской Федерации, соответственно, у них уже все принципы и методы терпят крах, что мы сейчас и видим», — указал Сайфуллин.

Учебники НАТО, по словам Сайфуллина, становятся неэффективны в том случае, когда работают артиллерия и авиация, когда есть серьёзная бронетанковая составляющая и заминированы огромные по площади территории. Методы ведения войны стран НАТО в таких условиях терпят крах и ведут к большим потерям среди личного состава, вооружения и техники, что и можно наблюдать на примере войск Украины.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как уточнил глава Минобороны России Сергей Шойгу, с начала контрнаступления в июне украинская армия потеряла свыше 66 тыс. человек и 7,6 тыс. единиц вооружения. Шойгу отметил, что благодаря грамотным действиям российских военных за месяц удалось сбить 159 ракет американских РСЗО HIMARS, более тысячи дронов и 13 крылатых ракет.

Также Шойгу указал, что ВСУ наносят удары по гражданским объектам в России, выдавая террористические акты за победы, чтобы скрыть провалы на фронте.