Российские войска накрыли огнём боевиков «Азова»* — 560-й день спецоперации
Наступивший 560-й день специальной военной операции на Украине (СВО) ознаменован известием об уничтожении до 30 боевиков бригады спецназначения «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также штурмовиков 67-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки ВС России «Центр» Александра Савчука, авиация и артиллерия накрыли врага в районе Серебрянского лесничества.
На краснолиманском направлении российские войска за последние месяцы сбили более 200 украинских беспилотных летательных аппаратов. Обнаруживать малогабаритные беспилотники различных типов помогает радиолокационное оборудование расчётов комплекса «Тор-М1».
Тем временем секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что, по его мнению, третья мировая уже началась, и снова попросился в НАТО.
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