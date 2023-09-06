* запрещённая в России организация

Наступивший 560-й день специальной военной операции на Украине (СВО) ознаменован известием об уничтожении до 30 боевиков бригады спецназначения «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также штурмовиков 67-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки ВС России «Центр» Александра Савчука, авиация и артиллерия накрыли врага в районе Серебрянского лесничества.

Александр Погожев ИА REGNUM СВО

На краснолиманском направлении российские войска за последние месяцы сбили более 200 украинских беспилотных летательных аппаратов. Обнаруживать малогабаритные беспилотники различных типов помогает радиолокационное оборудование расчётов комплекса «Тор-М1».

Тем временем секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что, по его мнению, третья мировая уже началась, и снова попросился в НАТО.

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