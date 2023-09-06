Киев, 6 сентября, 2023, 07:24 — ИА Регнум. Экс-глава министерства обороны Украины Алексей Резников виновен наряду с президентом Украины Владимиром Зеленским в смерти сотен тысяч украинцев и должен за это ответить. Такое заявление сделал 5 сентября украинский режиссер Игорь Лопатенок в соцсети X.

Иван Шилов ИА Регнум Рустем Умеров и Алексей Резников

«Попрощайтесь с человеком, который ничего не добился, отмыл много денег благодаря финансовой помощи Запада, несет ответственность вместе с Зеленским за принесение в жертву сотен тысяч моих соотечественников и теперь назначается послом в Великобритании, чтобы наслаждаться жизнью», — написал Лопатенок.

Режиссёр добавил, что будет ждать, чем закончится история с Резником, и указал, что произойдёт это уже скоро.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент Украины в ходе видеообращения, опубликованного в его Telegram-канале, сообщил об отставке Резникова с поста главы министерства обороны страны. Украинский лидер добавил, что освободившуюся должность займёт глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

Также сообщалось, что Резников после ухода с поста главы Минобороны Украины может стать послом страны в Великобритании.