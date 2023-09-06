Токио, 6 сентября, 2023, 07:14 — ИА Регнум. Японская прокуратура выдвинула официальные обвинения против 24-летнего Рюдзи Кимуры, осуществившего весной текущего года покушение на премьер-министра страны Фумио Кисиду. Об этом в среду, 6 сентября, сообщило агентство Kyodo.

Иван Шилов ИА REGNUM Фумио Кисида

По информации источника, обвиняемому, помимо покушения на убийство, также вменяется незаконный оборот взрывчатых веществ. Ему может грозить наказание в виде более десяти лет лишения свободы.

В начале апреля перед выступлением Фумио Кисиды в Вакаяме 24-летний Рюдзи Кимура бросил предмет цилиндрической формы, который взорвался. В результате инцидента глава правительства Японии не пострадал, один полицейский получил ранения.

Как передавало ИА Регнум, 8 июля было совершено покушение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. После госпитализации в больнице университета префектуры Нара у него, предположительно, «остановилось сердце и отказали лёгкие». По официальным данным, стрелявшим оказался бывший военный моряк 41-летний Тэцую Ямагами.