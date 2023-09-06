Москва, 6 сентября, 2023, 06:57 — ИА Регнум. В первой половине текущего года Германия более чем в три раза нарастила закупку российских удобрений по сравнению со средним уровнем за предыдущие пять лет. Об этом в среду, 6 сентября, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные немецкой статслужбы.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

По информации источника, в период с январь по июнь Германия закупила у России удобрений на общую сумму более 150 миллионов долларов. При этом в предыдущие пять лет за первое полугодие закупалось удобрений в среднем на 45,5 миллиона долларов.

Отмечается, что этот показатель стал максимальным как минимум с 2008 года. Предыдущий рекорд был достигнут в 2016 году, когда Германия за первое полугодие закупила удобрение на 105 миллионов долларов.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что товарооборот в России и Индии по результатам первого полугодия вырос почти в три раза и составил 33,5 миллиарда долларов. Согласно данным индийского министерства торговли и промышленности, основной позицией закупок стали нефть и нефтепродукты, импорт же российских удобрений вырос в 1,4 раза — до 1,3 миллиарда долларов.