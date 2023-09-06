Вашингтон, 6 сентября, 2023, 06:50 — ИА Регнум. Экс-лидера ультраправого движения Proud Boys («Гордые парни») Энрике Таррио приговорил за планирование штурма Капитолия к 22 годам тюрьмы федеральный суд столичного округа Колумбия в США. Об этом 5 сентября сообщило издание The Washington Post.

(сс) Tyler Merbler Протестующие у Капитолия

Таррио признали виновным в подстрекательстве к мятежу и в создании препятствий утверждению итогов президентских выборов в США членами Конгресса. Прокуратура добивалась для обвиняемого наказания в виде тюремного заключения сроком на 33 года.

Прокурор Конор Малро заявил, что Таррио и его сообщники, по сути покусились на всю систему правления США и американцы могли бы проснуться в абсолютно другой стране, если бы штурм удался.

Суд на основании предоставленных доказательств пришёл к выводу, что Таррио начал планировать штурм Капитолия ещё 19 декабря 2020 года и его преступление было полностью предумышленным. Несмотря на сожаление обвиняемого о случившемся и принесённые им извинения, суд назначил ему самое суровое на сегодняшний день наказание в рамках судебного разбирательства, связанного со штурмом Капитолия в январе 2021 года.

Ранее ИА Регнум сообщало, что свою вину по делу о штурме Капитолия в начале января 2021 года не признал бывший лидер ультраправого движения Proud Boys («Гордые парни») Энрике Таррио.

При этом уточняется, что в августе 2021 года Таррио приговорили к шести месяцам тюрьмы за участие в поджоге плаката движения Black Lives Matter. Тогда Таррио признал свою вину и раскаялся в совершённом им поступке, назвав его «серьёзной ошибкой».