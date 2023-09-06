Лондон, 6 сентября, 2023, 06:36 — ИА Регнум. Словакия может стать новым союзником России после парламентских выборов в этой республике, которые пройдут в сентябре, написал обозреватель британской газеты Guardian Джон Кэмпфнер.

Иван Шилов ИА REGNUM Роберт Фицо и Герберт Кикль

Он сослался на итоги социологических опросов, которые показывают, что победу в ходе голосования способен одержать бывший словацкий премьер-министр Роберт Фицо. Кэмпфнер отметил, что этот политик, как и глава правительства Венгрии Виктор Орбан «расточает похвалы Москве».

Обозреватель считает, что в случае победы Фицо внутри ЕС и НАТО вскоре может появиться «новый нарушитель спокойствия», а политика Словакии «развернётся на 180 градусов». Он также выразил мнение, что такая ситуация приведёт к тому, что словацкое руководство станет оказывать помощь России, а не Украине.

Как сообщало ИА Регнум, 17 августа глава полиции Словакии Стефан Хамран объявил о расследовании двух дел, касающихся попытки государственного переворота в стране. Обвиняемыми в рамках расследования стали сторонники Роберта Фицо.

При этом, согласно одному из дел, его фигуранты вступили в преступный сговор с бизнесменом Петером Кощем для создания помех в расследовании, которое связано с коррупционными схемами во времена правления бывшего премьер-министра.

3 сентября Роберт Фицо заявил, что в рядах украинской армии есть фашисты и на Западе признают это, но не осуждают. Кроме того, политик подчеркнул, что западные страны активно поддерживают националистические формирования на Украине.