Москва, 6 сентября, 2023, 06:23 — ИА Регнум. Конец украинскому конфликту положит контрнаступление российских войск, спецоперация завершится на условиях Москвы. Такое заявление сделал французский генерал Доминик Делавард 5 сентября в эфире программы «Соловьев LIVE».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Никакой надежды для Украины нет. Поэтому, скорее всего, что ожидается, это контрнаступление со стороны России. Я думаю, в какой-то момент мы его увидим и это положит конец этой войне на условиях России», — уточнил Делавард.

Кроме того, Делавард указал, что конфликт охватывает не только поле боя, он разворачивается и на экономической и политической аренах. При этом, по словам генерала, продолжается геополитическая борьба, в которую втянут весь мир.

Ранее ИА Регнум сообщало, что лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальных сетях заявил, что ложь президента Украины Владимира Зеленского о взрыве российского беспилотника на территории Румынии может привести к третьей мировой войне. Он напомнил, что до этого украинский президент лгал о российских ракетах в Польше, а теперь подобные заявления делает о Румынии, которая также входит в НАТО. При этом румынские власти опровергли сообщения украинской стороны.

В свою очередь, президент России Владимир Путин 21 июля констатировал отсутствие результатов у украинских войск и разочарование их западных кураторов. Он отметил, что киевскому режиму не помогают ни колоссальные ресурсы, ни поставки западного оружия, ни тысячи иностранных наёмников и советников.