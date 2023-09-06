Вашингтон, 6 сентября, 2023, 06:17 — ИА Регнум. Член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин допустила, что Соединённые Штаты Америки могут ввести собственные войска на территорию Украины для противодействия Вооружённым силам России.

(сс) The U.S. Army Солдаты ВС США

«Больше всего меня беспокоит третья мировая война. Разжигатели войны достаточно безумны, чтобы отправить американские войска на территорию Украины для ведения борьбы с Россией», — написала Тейлор Грин на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

Она добавила, что выступает против оказания Украине финансовой или военной помощи, так как убеждена в необходимости начала переговоров по мирному урегулированию конфликта.

Как передавало ИА Регнум, 5 сентября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что происходящие в мире события являются началом активной фазы третьей мировой войны. Он также напомнил о необходимости вступления Украины в НАТО, чтобы усилить Североатлантический альянс.