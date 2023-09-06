Российские военные сбили под Красным Лиманом более 200 БПЛА
Красный Лиман, ДНР, 6 сентября, 2023, 06:02 — ИА Регнум. Российские военнослужащие за последние месяцы сбили на краснолиманском направлении более двух сотен украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом в среду, 6 сентября, сообщили в Министерстве обороны России.
«Военнослужащие расчёта зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» ЦВО… за последние несколько месяцев уничтожили более 2000 БПЛА на краснолиманском направлении специальной военной операции», — рассказал РИА Новости представитель оборонного ведомства.
Отмечается, что в ходе боевой работы расчёт комплекса «Тор-М1» использует радиолокационное оборудование, позволяющее обнаруживать малогабаритные беспилотники различных типов. Точность боевого применения позволяет поразить до восьми целей при расходе в один боекомплект.
Как передавало ИА Регнум, во вторник, 5 сентября, официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что Вооружённые силы Украины за сутки потеряли на краснолиманском направлении более 70 человек личного состава, а также одну самоходную артиллерийскую установку Krab и три боевые бронированные машины.