Красный Лиман, ДНР, 6 сентября, 2023, 06:02 — ИА Регнум. Российские военнослужащие за последние месяцы сбили на краснолиманском направлении более двух сотен украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом в среду, 6 сентября, сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«Военнослужащие расчёта зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» ЦВО… за последние несколько месяцев уничтожили более 2000 БПЛА на краснолиманском направлении специальной военной операции», — рассказал РИА Новости представитель оборонного ведомства.

Отмечается, что в ходе боевой работы расчёт комплекса «Тор-М1» использует радиолокационное оборудование, позволяющее обнаруживать малогабаритные беспилотники различных типов. Точность боевого применения позволяет поразить до восьми целей при расходе в один боекомплект.

Как передавало ИА Регнум, во вторник, 5 сентября, официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что Вооружённые силы Украины за сутки потеряли на краснолиманском направлении более 70 человек личного состава, а также одну самоходную артиллерийскую установку Krab и три боевые бронированные машины.