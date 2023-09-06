Москва, 6 сентября, 2023, 05:59 — ИА Регнум. Украинский закон об административно-территориальном устройстве Крыма является «юридически и реалистически ничтожным, заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

По словам парламентария, президент Украины Владимир Зеленский хотел прославиться, продвигая этот документ, но не учёл реальной ситуации.

«Зеленский хотел шагнуть в историю, но споткнулся о сегодняшние реалии, в которых Крым был, есть и всегда будет российским. Любые документы, подписанные в Киеве, на территории Крыма юридически и реалистически ничтожны и для крымчан не имеют абсолютно никакого значения», — сказал Белик в беседе с РИА Новости.

Депутат указал на то, что украинский лидер ведёт себя больше как «модный пиарщик», а не глава государства, вступившего в вооружённый конфликт. Парламентарий пояснил, что власти Украины, продвигая подобные инициативы, пытаются скрыть внимание населения от провалов ВСУ на передовой.

Ранее украинский президент подписал закон о внесении изменений в административно-территориальное устройство Крыма. Киев принял этот документ в рамках своего плана по захвату полуострова. Кроме нового районного деления, в законе предусматривается провидение в Крыму декоммунизации, а также создание военных и военно-гражданских администраций.

5 сентября вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков заявил, что новый украинский закон, касающийся крымского полуострова, является ещё одним безумным шагом действующего президента Украины.