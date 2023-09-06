Депутат Госдумы оценил закон Зеленского о Крыме
Депутат Белик: закон Зеленского об устройстве Крыма является ничтожным
Москва, 6 сентября, 2023, 05:59 — ИА Регнум. Украинский закон об административно-территориальном устройстве Крыма является «юридически и реалистически ничтожным, заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик.
По словам парламентария, президент Украины Владимир Зеленский хотел прославиться, продвигая этот документ, но не учёл реальной ситуации.
«Зеленский хотел шагнуть в историю, но споткнулся о сегодняшние реалии, в которых Крым был, есть и всегда будет российским. Любые документы, подписанные в Киеве, на территории Крыма юридически и реалистически ничтожны и для крымчан не имеют абсолютно никакого значения», — сказал Белик в беседе с РИА Новости.
Депутат указал на то, что украинский лидер ведёт себя больше как «модный пиарщик», а не глава государства, вступившего в вооружённый конфликт. Парламентарий пояснил, что власти Украины, продвигая подобные инициативы, пытаются скрыть внимание населения от провалов ВСУ на передовой.
Ранее украинский президент подписал закон о внесении изменений в административно-территориальное устройство Крыма. Киев принял этот документ в рамках своего плана по захвату полуострова. Кроме нового районного деления, в законе предусматривается провидение в Крыму декоммунизации, а также создание военных и военно-гражданских администраций.
5 сентября вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков заявил, что новый украинский закон, касающийся крымского полуострова, является ещё одним безумным шагом действующего президента Украины.