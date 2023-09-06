Киев, 6 сентября, 2023, 05:25 — ИА Регнум. Министерство экономики Украины предложило увеличить размер минимальных оптово-отпускных и розничных цен на отдельные виды алкогольных напитков. Проект соответствующего постановления ведомство опубликовало на своём сайте.

Иван Шилов ИА REGNUM Гривна

В документе говорится, что оптово-отпускные цены на алкоголь следует повысить на 34-42%, а розничные — на 13-25%. При этом стоимость винодельческой продукции, кроме игристых и газированных винных напитков, предлагается увеличить сразу на 61-71%, а игристых вин и газированных винных напитков — на 28%.

В ведомстве пояснили, что такие шаги спровоцированы ростом расходов на производство алкогольной продукции в стране. Эта проблема касается увеличения цен на сырье и комплектующие, а также необходимостью повышать заработную плату в отрасли. Кроме того, министерство напомнило и об изменении ставок акцизного налога на алкоголь.

Как сообщало ИА Регнум, в середине мая украинское издание «Страна. ua» написало о рекордном росте цен на овощи и фрукты на Укриане, выращенных местными фермерами. Аграрии утверждают, что стоимость этой продукции возросла из-за подорожания удобрений, семян и средств защиты для растений.

1 августа стало известно, что украинский алкогольный бренд Nemiroff подал в суд на холдинг «Объединенные пензенские водочные заводы» (ОПВЗ) и потребовал через суд прекратить выпуск своей продукции в России. Судебное заседание по делу должно состояться 2 ноября.