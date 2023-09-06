Владивосток, 6 сентября, 2023, 05:19 — ИА Регнум. Ущерб, нанесённый тайфунами Приморскому краю, предварительно оценивается в 10 миллиардов рублей. Об этом на заседании законодательного собрания региона заявила председатель правительства края Вера Щербина.

Иван Шилов ИА REGNUM Приморье

«По предварительной оценке, уже порядка 10 миллиардов ущерба в результате прохождения на территории Приморского края тайфунов», — сказала Щербина.

Тайфун «Ханун» прошёл по региону в середине августа. Сильные ливни, прошедшие с ним, вызвали паводки, которые подтопили дороги и тысячи домов. От обильных осадков Приморский край пострадал 23 и 25 августа.

Как передавало ИА Регнум, на 4 сентября из-за подтоплений в результате мощных ливней, обрушившихся на Приморский край, 12 населённых пунктов остались отрезанными. В пресс-службе «Примавтодор» отметили, что за последнюю неделю их число сократилось втрое. Ранее таких населённых пунктов было 37.