Москва, 6 сентября, 2023, 04:48 — ИА Регнум. Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в структуру госкорпорации «Ростех») передал в войска новую партию модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М с боевыми отделениями «Бережок», сообщили в пресс-службе Ростеха.

Дарья Антонова ИА REGNUM БМП-2М с боевым модулем «Бережок»

В госкорпорации отметили, что комплекс продемонстрировал свою эффективность в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Разработкой БМП-2М с боевым отделением «Бережок» занималось тульское Конструкторское бюро приборостроения (КБП).

Комплекс оснащен 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А42, 30-миллиметровым автоматическим гранатометом АГ-30М, пулеметом ПКТМ калибра 7,62 мм, а также двумя пусковыми установками противотанковых управляемых ракет «Корнет», на которые устанавливаются по две ракеты.

БМП-2М «Бережок» способен уничтожать живую силу противника, укрепления, бронетехнику и даже танки на расстоянии до 8 км.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июня появилась информация, что разработанные для морской пехоты БМП-3Ф будут модернизированы по итогам применения в зоне СВО базовой «сухопутной» БМП-3.

13 августа президент концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил, что БМП-2 начали оснащаться динамической защитой нового поколения, разработанной АО «НИИ Стали». Кроме того, по его словам, динамическая защита поставляется также на БМП-3 и вскоре все выпускаемые в России боевые машины пехоты будут иметь такую защиту.

4 сентября стало известно, что Курганский машиностроительный завод за время СВО в три раза увеличил выпуск БМП.