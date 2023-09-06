Вашингтон, 6 сентября, 2023, 04:41 — ИА Регнум. До конца текущего месяца Пентагон может передать Украине до 5,75 миллиарда долларов в виде военной помощи, заявил официальный представитель оборонного ведомства Гэррон Гарн в беседе с журналистами 5 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

«По состоянию на 29 августа в распоряжении Украины остаётся примерно 5,75 миллиарда долларов США в рамках PDA», — сказал представитель Пентагона.

Согласно официальным данным, с начала проведения Вооружёнными силами России специальной военной операции Соединённые Штаты Америки предоставили Украине военную помощь на сумму свыше 43 миллиардов долларов.

В начале августа президент США Джо Байден обратился к Конгрессу с запросом о выделении более 13 миллиардов долларов на экстренную помощь Украине.

Как передавало ИА Регнум, ранее издание Politico со ссылкой на собственные источники в Пентагоне сообщило, что Вооружённые силы Украины могут получить американские танки Abrams уже в сентябре. По данным источника, танки, которые на данный момент находятся на ремонте в Германии, прибудут на Украину в середине месяца.