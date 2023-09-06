Петропавловск-Камчатский, 6 сентября, 2023, 04:36 — ИА Регнум. Авиацию задействовали спасатели для поисков двух пожилых туристов, пропавших в конце августа в Ключевском парке на Камчатке. Об этом 6 сентября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Алексей Иванов ИА REGNUM Просторы Камчатки

Группа из двух туристов 1951 года рождения была зарегистрирована в Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Камчатскому краю. Александр Благуляк и Геннадий Кочкин начали свой поход из посёлка Ключи Усть-Камчатского района 4 августа. Их маршрут проходил через стоянку «Подкова», ледник Богдановича, перевал Безымянный, перевал Толбачик, перевал Толуд и должен был завершиться на стоянке «Клешня».

Туристы вышли на связь 27 августа с ледника Богдановича и планировали 5 сентября прибыть на стоянку «Клешня». В назначенное время мужчины на стоянке не появились. На поиск туристов, пропавших в природном парке «Вулканы Камчатки», вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России. На борту воздушного судна находятся спасатели двух поисково-спасательных отрядов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что двое туристов из Уфы отправились в поход на действующий вулкан Баранского на Курильских островах и остались без связи, но сутки спустя им удалось выйти на связь самостоятельно. Туристы сообщили, что с ними всё в порядке. К их поиску были привлечены спасатели, отмечалось, что запас продуктов у туристов невелик.

Поиски туриста, не вышедшего на связь, начали спасатели 28 августа в районе Авачинского вулкана на Камчатке. Заявительница рассказала, что она и молодой человек совершали восхождение на Авачинский вулкан, но в процессе между ними произошёл конфликт и они разделились. К поискам привлечены поисково-спасательный отряд регионального отделения МЧС, включая два кинологических расчёта, а также Камчатский спасательный центр МЧС России.