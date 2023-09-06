Рига, 6 сентября, 2023, 04:23 — ИА Регнум. Глава государственного центра содержания образования Латвии Лиене Вороненко сообщила, что более 60% из 11 тыс. российских граждан, которые проживают в этой прибалтийской республике, провалили экзамен на знание латышского языка на уровне A2, сообщает агентство LETA.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Латвии

Те, кто не прошёл проверку, не смогут оставаться в Латвии после 2 декабря. При этом у них есть право в течение двух лет ещё несколько раз пересдать экзамен.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2022 года парламент Латвии принял поправки в закон о миграции, который обязывает российских граждан с постоянным видом на жительство в республике до 1 сентября 2023 года получить сертификат о владении латышским языком на уровне A2. У тех, кто не получит сертификат, будут аннулированы документы.

4 августа rus. lsm. lv проинформировал, что примерно 6 тыс. российских граждан с постоянным видом на жительство в Латвии, которые не сдали экзамен по латышскому языку, в сентябре получат письма с официальным требованием покинуть территорию этой республики.

5 сентября стало известно, что Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) и Россотрудничество собирают подписи под обращением в защиту российских граждан, которым грозит принудительное выселение из Латвии из-за изменений в законодательстве.