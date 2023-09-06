Вашингтон, 6 сентября, 2023, 04:12 — ИА Регнум. Все полёты в воздушном пространстве США приостановила американская авиакомпания United Airlines (UA) из-за технического сбоя. Об этом 5 сентября сообщил телеканал Fox.

Lasse Fuss Самолёт United Airlines

Днём 5 сентября авиакомпания попросила Федеральное управление гражданской авиации (FFA) США отменить выполнение всех своих авиарейсов рейсов на 40 минут, до 14:00 по Североамериканскому восточному времени (22:00 мск). Причиной названа неисправность технического оборудования.

«Мы столкнулись с общесистемной технологической проблемой и держим все самолеты в аэропортах вылета. Рейсы, которые уже находятся в воздухе, продолжают следовать к месту назначения, как и планировалось», — уточнили представители United Airlines в социальной сети X (бывший Twitter).

Министр транспорта США Пит Буттиджич в этой же соцсети заявил, что FFA получает информацию о причине произошедшего, и направил всех пострадавших из-за инцидента клиентов на ресурсы с информацией об обязательствах авиакомпаний перед пассажирами. Позднее Буттиджич указал, что у авиакомпании возникла проблема в области IT.

Отмечается, что проблема была найдена около 21:00 мск, после чего полёты возобновились.

Ранее ИА Регнум сообщало, что пассажирский самолёт Аirbus A320 экстренно сел в московском аэропорту Шереметьево после сбоя в работе двигателя. Посадка прошла успешно.

Также сообщалось, что прямое авиасообщение возобновлено между Россией и Мьянмой после 30 лет перерыва. Авиакомпания Myanmar Airways International будет совершать рейсы из России в Мьянму два раза в неделю.