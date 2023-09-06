Киев, 6 сентября, 2023, 03:45 — ИА Регнум. Украинское информационное агентство УНИАН опубликовало в своём Telegram-канале статью об украинских военных и прикрепило к записи фотографию людей с пистолетами для пейнтбола.

Иван Шилов ИА REGNUM Контрнаступление ВСУ

Публикация касается контрнаступления ВСУ. На размещенном фото видно несколько человек в военной экипировке, которые проводят атаку на фоне тяжелой техники.

Они держат в руках пейнтбольные маркеры.

Скриншот из сообщения УИНАН

Как сообщало ИА Регнум, в конце июля британская газета The Sun опубликовала видеозапись с уничтожением поставленного украинской армии немецкого танка Leopard. Его поразил боеприпас Вооружённых сил России «Ланцет».

При этом журналисты пытались представить происходящее на кадрах как удар по российской бронетехнике. Подлог вызвал шквал критики со стороны читателей газеты.

23 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ испытывают постоянный дефицит оружия, снарядов и артиллерии. Он отметил, что Киеву будет тяжело без помощи со стороны Запада.