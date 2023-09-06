Пекин, 6 сентября, 2023, 03:16 — ИА Регнум. Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» и его работу в зоне российской спецоперации на Украине высоко оценили китайские военные эксперты. Об этом 5 сентября сообщило издание Sohu.

Иван Шилов ИА REGNUM Гиперзвуковая ракета «Кинжал»

«Россия разработала новое поколение супероружия для обхода американских ПВО. «Кинжал» привлек внимание всего мира своей чрезвычайно высокой скоростью», — указал автор статьи.

Отмечается, что ракеты продемонстрировали в зоне спецоперации мощь, с которой никто до этого не сталкивался. Автор подчёркивает, что «Кинжал» представляет серьёзную угрозу для Украины.

«Кинжал» назван достижением военного искусства мирового уровня и указывается, что эти ракеты не в состоянии перехватить ни одна из существующих систем противовоздушной обороны.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как рассказало американское издание Military Watch, решение президента России Владимира Путина вооружить самолёты Су-34 гиперзвуковыми ракетными комплексами «Кинжал» позволит российским Вооружённым силам расширить свои возможности в зоне проведения специальной военной операции.

В ночь на 4 сентября многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 впервые применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе проведения спецоперации. В Министерстве обороны добавили, что первый экипаж, успешно выполнивший эту задачу, был представлен к государственным наградам.