Берлин, 6 сентября, 2023, 03:13 — ИА Регнум. За прошедшую неделю Германия передала Украине более десяти тысяч снарядов для зенитных самоходных установок Gepard, а также 32 грузовика и 4 бронированных автомобиля. Об этом во вторник, 5 сентября, сообщили в министерстве обороны ФРГ.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка вооружения киевскому режиму

Согласно данным немецкого оборонного ведомства, Украина на прошлой неделе получила от Германии более 10 тысяч снарядов для Gepard, один мостоукладчик Biber, 32 грузовика Zetros, более 26 тысяч патронов калибра 40 миллиметров и около девяти миллионов единиц боеприпасов для стрелкового оружия.

В конце августа Германия впервые поставила Украине ракеты для американских зенитных ракетных систем Patriot. Также Вооружённым силам Украины были переданы 103 системы обнаружения дронов, 60 разведывательных беспилотных летательных аппаратов и 156 грузовиков.

Как передавало ИА Регнум, решения о передаче Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus Германия ещё не приняла. Представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер подчеркнул, что пока продвижений в дискуссии по предоставлению Украине Taurus нет.