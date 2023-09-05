Киев, 6 сентября, 2023, 02:12 — ИА Регнум. Руководителя военно-гражданской администрации подконтрольной Киеву части ДНР Павла Кириленко уволил президент Украины Владимир Зеленский. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Уволить Кириленко Павла Александровича с должности главы Донецкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению», — сказано в документе.

Ранее ИА Регнум сообщало, что украинский лидер 3 сентября заявил об отставке Алексея Резникова с поста министра обороны страны. Он отметил, что военному ведомству страны нужны новые подходы и другие форматы взаимодействия и с военными, и с обществом.

Верховная рада Украины большинством голосов поддержала отставку министра обороны страны Алексея Резникова.

Немецкий журнал Der Spiegel уточнил, что решение об увольнении Резникова с поста министра обороны Украины президент страны принял на фоне коррупционных скандалов, связанных с украинской армией.