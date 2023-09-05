Москва, 6 сентября, 2023, 02:10 — ИА Регнум. Группа Аэрофлот полностью урегулировала отношения с ирландской лизинговой компанией AerCap по поводу 18 самолетов иностранного производства, сообщили в пресс-службе российской организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Аэрофлот

Речь также идёт и о пяти авиационных двигателях, эксплуатируемых Аэрофлотом. В рамках достигнутого соглашения AerCap отказалась от своих претензий по договорам лизинга с ПАО «Аэрофлот» и АО «Авиакомпания «Россия», а также по полисам, выданным российскими страховыми компаниями.

В пресс-службе авиаперевозчики уточнили, что право собственности на самолеты и двигатели получила «Страховая компания «НСК», которая осуществила выплату суммы урегулирования. Аэрофлот также объявил о планах продолжать переговоры об урегулировании требований со стороны других лизингодателей по самолётам иностранного производства.

Как сообщало ИА Регнум, в конце декабря 2022 года гендиректор Аэрофлота Сергей Александровский рассказал, что 13 из 357 самолётов авиакомпании были арестованы в других странах из-за санкций против России. Он отметил, что большая часть авиалайнеров была арестована в рамках выполнения международных рейсов и во время прохождения планового техобслуживания.

В июле 2023 года авиакомпания «Уральские авиалинии» подала заявку на приобретение 38 российских самолётов МС-21, а также выкуп у авиастроительной корпорации Airbus 19 воздушных судов.