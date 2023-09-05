Кейптаун, 6 сентября, 2023, 01:59 — ИА Регнум. Российское судно Lady R, которое в декабре прошлого года заходило на базу ВМФ ЮАР в Саймонстауне, выгружало там оборудование для ВС ЮАР, после чего не брало на борт каких-либо вооружений или боеприпасов. Об этом говорится в докладе независимой комиссии, опубликованном администрацией президента страны.

Иван Шилов ИА REGNUM ЮАР

«Комиссия установила, что грузы, доставленные Lady R в ЮАР, предназначались для Вооружённых сил ЮАР и были ими запрошены», — говорится в докладе независимой комиссии.

Отмечается, что оборудование для Вооружённых сил Южно-Африканской Республики было заказно компанией Armscor ещё в 2018 году. При этом задержку в доставке груза объяснили началом пандемии коронавируса.

Как передавало ИА REGNUM, 3 сентября президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса в ходе обращения к нации заявил, что в ходе расследования комиссия опровергла наличие каких-либо доказательств перевозки оружия для России на судне Lady R.