Вена, 6 сентября, 2023, 01:40 — ИА Регнум. Конкретный ответ на запрос оппозиционной Австрийской партии свободы (АПС) об участии австрийских солдат в украинском конфликте не смогло дать министерство обороны Австрии. Об этом 5 сентября сообщает портал Exxpress.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австрия

В июне портал опубликовал видеозапись, предположительно снятую на Украине в зоне боевых действий. В кадр попал пожилой мужчина в форме австрийской армии, на левом рукаве его куртки был виден шеврон ВС Австрии. Но внешний вид формы и шеврон в австрийской армии сейчас не используются и считаются устаревшими.

Партия АПС обратилась с парламентским запросом к министру обороны Австрии Клаудии Таннер, так как появились опасения в том, что нарушается нейтральный статус страны, закреплённый в конституции. В ответе на запрос оппозиции минобороны отметило, что на видео нельзя точно идентифицировать ни форму, ни человека, который её носит. В военном ведомстве указали, что можно лишь «строить предположения» о том, к какой стране форма может относиться.

Власти Австрии неоднократно утверждали, что Вена не намерена нарушать свой нейтральный статус и не будет оказывать военную помощь Киеву.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как указал полковник австрийской армии Маркус Райснер, у украинских войск осталось только несколько недель для того, чтобы достичь военных успехов в контрнаступлении, так как потом начнутся осенние дожди.

Кроме того, Райснер отметил, что киевские власти, слишком быстро бросают резервы в зону боевых действий, хотя их стоило бы использовать рациональнее и экономнее.

Также Райснер пояснил, что огромным риском для Киева обернётся участие в боевых действиях последней предназначенной для наступления бригады ВСУ на фоне усиления российского натиска.