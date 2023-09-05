Великий Новгород, 6 сентября, 2023, 01:30 — ИА Регнум. Прокуратура Новгородской области начала проверку информации об 11-летней девочке, которую насильно удерживала 12-летняя школьница, издевавшаяся над ней. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Прокуратура РФ

Сведения по этому поводу появились в одной из публикаций в Сети. Обе девочки проживают в Великом Новгороде и учатся в школе № 34 с углубленным изучением предметов.

По полученным данным, потерпевшую, которую удерживали в жилом помещении, избили, а после побрили налысо, набили татуировку, вставили в нос пирсинг и прокололи брови. По информации уполномоченного по правам детей Новгородской области Татьяны Ефимовой, всё это происходило в выходной день в квартире одной из школьниц.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале в подмосковных Химках 11-летняя школьница получила как минимум 26 ударов ножом в лицо, а также ещё 20 ранений и порезов на теле после конфликта со сверстницей. Девочка потеряла много крови и попала в больницу в тяжёлом состоянии. Причиной нападения стала ревность. Драка учениц произошла в школьном туалете.