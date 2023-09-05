Нью-Йорк, США, 6 сентября, 2023, 00:57 — ИА Регнум. Во вторник, 5 сентября, в Нью-Йорке (США) открылась 78-я сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций. На основных мероприятиях, которые начнутся 19 сентября, примут участие лидеры и главы МИД со всего мира. Делегацию России возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

На открытии 78-й сессии её председатель из Республики Тринидад и Тобаго Дэннис Фрэнсис приняли присягу, а также пообещал о справедливом выполнении своих обязанностей.

«Мы начинаем 78-ю сессию Генассамблеи в условия сложной глобальной повестки дня, окружённой идущими друг за другом вызовами», — сказал Фрэнсис.

С 19 по 25 сентября пройдёт неделя высокого уровня, которую традиционно откроет выступление президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Позднее с речью выступил президент США Джо Байден, который в этом году будет единственным из лидеров «большой пятёрки», кто посетит открытие сессии Генассамблеи ООН.

Как передавало ИА Регнум, ранее в пресс-службе Министерства иностранных дел России сообщили, что российская делегация в ходе сессии Генеральной Ассамблеи ООН будет продвигать спектр инициатив по ключевым международным сюжетам. Будут представлены проекты укрепления архитектуры контроля над вооружениями, предотвращения милитаризации космоса и формирования правил поведения в информационном пространстве.