Вашингтон, 6 сентября, 2023, 00:56 — ИА Регнум. Возможность отправки Киеву снарядов с обеднённым ураном, которую анонсировала западная пресса, отказался комментировать 5 сентября пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в ходе регулярного брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM Снаряды с обедненным ураном

«Мне нечего объявить на сегодняшний день по данному вопросу. Когда и если у нас будут объявления касательно отправки новой военной помощи, мы их сделаем», — так ответил Райдер на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил представитель Совета по национальной безопасности США, Белый дом на данный момент не может подтвердить решение о передаче Украине снарядов с обеднённым ураном.

В свою очередь, агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что США могут включить бронебойные танковые снаряды с обеднённым ураном в ближайший пакет военной помощи Украине, о котором будет объявлено на следующей неделе.