Москва, 6 сентября, 2023, 00:19 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили в небе над Брянской областью беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа, сообщило в своём Telegram-канале Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«5 сентября около 23:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что беспилотник был сбит силами противовоздушной обороны (ПВО).

Как сообщало ИА Регнум, 4 сентября губернатор Брянской области Александр Богомаз проинформировал о том, что российские пограничники пресекли попытку диверсионно-разведывательной группы ВСУ проникнуть на территорию одного из приграничных районов в России.

5 сентября в небе над Белгородской областью уничтожили БПЛА. Его сбили из стрелкового оружия российские пограничники. Кроме того, беспилотники были обнаружены и обезврежены в Тверской, Калужской и Московской областях

В подмосковном городе Истре обломки сбитого дрона повредили бытовой объект и вызвали пожар, который удалось потушить.