Вашингтон, 5 сентября, 2023, 23:58 — ИА Регнум. США ожидают, что позиция России по Украине в текущем году не изменится, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан 5 сентября на пресс-конференции.

Zuma\TASS Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан

Он также анонсировал поездку главы Белого дома Джо Байдена в Индию на саммит «Группы двадцати» (G20). Салливан уточнил, что американский лидер в ходе этой встречи затронет тему Украины.

Как сообщало ИА Регнум, 13 августа радиоведущий из США Скотт Хортон заявил Запад и Киев начали осознавать, что у них нет возможности выйти победителями в рамках конфликта с Россией. 17 августа журнал The American Conservative написал, что США несколько раз срывали мирные переговоры между Россией и Украиной. Авторы статьи пояснили, что такими шагами Вашингтон стремится истощить РФ.

20 августа газета The Wall Street Journal проинформировала, что западные страны прорабатывают сценарии соглашений по завершению конфликта на Украине, однако их условия не отвечают интересам ни российской, ни украинской стороны.