Вашингтон, 5 сентября, 2023, 23:50 — ИА Регнум. Американская компания Warner Bros. Discovery по производству кинофильмов и телесериалов ожидает, что может потерять до 500 миллионов долларов из-за продолжающейся забастовки киноактёров. Об этом говорится в отчёте для Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

spangle84 Warner Bros

«Компания предполагает, что финансовые последствия забастовок для Warner Bros. Discovery сохранятся до конца 2023 года… Скорректированный показатель EBITDA окажет негативное влияние примерно на 300-500 миллионов долларов», — говорится в отчёте.

В Warner Bros отметили, что ожидают скорейшего прекращения забастовок, начавшихся после того, как Гильдия киноактёров не смогла договориться с Альянсом продюсеров об улучшении условий труда. В забастовках приняли участие актёры и сотрудники таких медиакомпаний, как Amazon, Disney, Fox, Netflix, Sony, Paramount и других.

Как передавало ИА Регнум, ранее журнал Variety сообщил, что американская кинокомпания Warner Bros приняла решение перенести премьеру второй части «Дюны» из-за продолжающихся забастовок актёров и сценаристов. Премьеру фильма перенесли с 1 ноября 2023 года на 15 марта 2024 года.