Новосибирск, 5 сентября, 2023, 22:36 — ИА Регнум. Прямое авиасообщение возобновлено между Россией и Мьянмой после 30 лет перерыва. запустили прямое авиасообщение. Как следует из данных онлайн-табло новосибирского аэропорта Толмачево, 5 сентября был выполнен первый авиарейс в Мьянму.

NYEIN CHAN NAING/EPA/ТАСС

В Новосибирск 5 сентября прибыл рейс авиакомпании Myanmar Airways International, выполненный по маршруту Янгон — Мандалай — Новосибирск. Таким образом, прерванное 30 лет назад прямое авиасообщение между двумя странами восстановлено.

Обратный авиарейс в Мьянму вылетел нв 00:10 по местному времени 6 сентября (20:10 мск 5 сентября).

Авиакомпания Myanmar Airways International будет совершать рейсы России в Мьянму по средам и воскресеньям. Из Мьянмы в Россию пассажиры смогут вылететь по вторникам и субботам.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Россия и Мьянма в сентябре возобновят прямое авиасообщение после почти тридцатилетнего перерыва. Росавиация в августе выдала авиакомпании из Мьянмы Myanmar Airways International разрешение на выполнение полётов по маршруту Мандалай — Новосибирск — Мандалай. Рейсы будут выполняться на самолете А319 два раза в неделю.

В ноябре 2022 года власти России и Мьянмы подписали меморандум о взаимопонимании относительно открытия авиасообщения между городом Владивостоком и крупнейшим городом Мьянмы Янгоном. Также стороны планируют запустить прямое авиасообщение между Янгоном и Новосибирском и между Янгоном и Красноярском.