Вашингтон, 5 сентября, 2023, 22:23 — ИА Регнум. Кандидата в президенты Соединённых Штатов Америки Роберта Кеннеди-младшего возмутила финансовая поддержка Вашингтона конфликта на Украине. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

Кеннеди-младший выразил несогласие с позицией сенаторов Митта Ромни и Ричарда Блюменталя о том, что отправка финансовых средств на Украину является «стоящим вложением», учитывая, что в конфликте не погибают американские граждане.

«Что думаете, после 100 плюс миллиардов долларов оправдаете ли вы эти деньги», — написал Кеннеди, обвинив сенаторов в демонстрации безразличия и непонимании влияния конфликта на экономику США.

Как передавало ИА Регнум, ранее обозреватель издания Newsweek Йони Михани заявил, что президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден неспособен убедить американских граждан в необходимости оказания Украине военной и финансовой помощи. Он добавил, что по состоянию на июль текущего года США предоставили Украине более 75 миллиардов долларов в виде гуманитарной, финансовой и военной помощи.