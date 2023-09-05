Санкт-Петербург, 5 сентября, 2023, 22:04 — ИА Регнум. Более 50 российских университетов по всей России приняли участие в запуске курса «Обучение служением». Мероприятие приурочили к Международному дню благотворительности.

Елена Афонина/ТАСС

В этот день студенты встречались с потенциальными социальными партнёрами вузов, а эксперты объясняли особенности методики «Обучения служением». Курс будет разновидностью проектной деятельности и частью образовательной программы. Его результаты можно будет защищать на курсовой или дипломной работе.

«Мы специально пригласили на старт программы людей, выбравших путь служения в своей жизни: лидеров НКО, социальных предпринимателей, госслужащих. Встречаясь со студентами, они как раз вдохновят их миссией своих организаций», — рассказал о мероприятии председатель комитета Госдумы по молодежной политике, глава Ассоциации волонтёрских центров и платформы ДОБРО.РФ Артём Метелев.

Он отметил, что новый курс поможет студентам развивать социальные навыки и получить опыт решения реальных социальных проблем. Новый курс в общей сложности стартует в 126 пилотных университетах.

Как сообщало ИА Регнум, 1 сентября президент России Владимир Путин в ходе открытого урока «Разговор о важном» заявил, что на государственную службу нужно идти лишь тем, кто хочет служить стране. Он рекомендовал тем, кто этого не хочет, заниматься другими видами деятельности.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко 29 августа, выступая на финал кадровых конкурсов «Лидеры возрождения», указал на то, что государственная служба происходит от слова «служение».