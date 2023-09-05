Мариинск, Кемеровская область, 5 сентября, 2023, 21:40 — ИА Регнум. Первый в России памятник узбекскому поэту, переводчику и драматургу Усману Насыру, которого также называют «Пушкиным Востока», открыли в Мариинске Кемеровской области. Об этом сообщила пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

«Мы отдаем дань памяти и благодарности великому талантливому поэту Узбекистана. Своим творчеством Усман Насыр прославлял родную землю и ее людей, внес большой вклад в популяризацию русской культуры в Узбекистане», — заявил на открытии памятника губернатор региона Сергей Цивилев.

Он добавил, что в Театре оперы и балета, который строят в Кемерово, запланируют серию выступлений, посвященных узбекскому поэту и повесят памятную доску в его честь.

На мероприятие также прибыл посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов. Он поблагодарил губернатора и жителей области за установку памятника и за проведение чтений Насыра.

«Для нас многое значит. Это яркий пример, свидетельство нашего развивающегося сотрудничества в целом и в культурной сфере в том числе», — сказал Асадов.

Насыр родился в узбекском Намангане 13 ноября 1912 года. Он внёс большой вклад в популяризацию русской культуры в Узбекистане, переводя произведения Александра Пушкина и Михаила Лермонтова. Поэта осудили по доносу, он сначала находился в лагерях на Дальнем Востоке, а потом его привезли в лагерь в Мариинске. Там он скончался в 1944 году.

Как сообщало ИА Регнум, 31 августа президент России Владимир Путин в поздравлении узбекского коллеги Шавката Мирзиёева с Днём независимости Узбекистана, отметил успешное развитие отношений между двумя странами. Он подчеркнул, что они развиваются в духе стратегического партнёрства и союзничества.

Также в августе Путин и Мирзиёев по телефону обсудили стратегическое партнёрство России и Узбекистана. Они договорились активизировать двусторонние контакты на различных уровнях.