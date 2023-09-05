Симферополь, 5 сентября, 2023, 21:04 — ИА Регнум. Крымский мост открыли для движения автотранспорта после временной остановки вечером 5 сентября.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — сообщил Telegram-канал «КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация».

Отмечается, что затруднений в проезде с обеих сторон переправы нет.

О приостановке движения стало известно в 19:30 (мск). Точные причины не уточнялись. Перед этим движение по Крымскому мосту временно приостанавливали в ночь на 3 сентября, но вскоре восстановили. За день до этого, ночью 2 сентября, ВСУ с помощью безэкипажного катера попытались атаковать Крымский мост, но беспилотник уничтожили.