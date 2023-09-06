Москва, 6 сентября, 2023, 10:10 — ИА Регнум. Комплекс по производству товарного и архитектурного бетона заработает в московском районе Капотня. Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, договор с компанией заключен в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП).

Пресс-служба КЭПиИЗО Владимир Ефимов

«Город заключил договор аренды земли для реализации масштабного инвестиционного проекта по ставке один рубль в год с девятнадцатым инвестором», — пояснил Ефимов. Он отметил, что компания построит комплекс по выпуску товарного и архитектурного бетона площадью 15,7 тысячи квадратных метров. «В реализацию проекта вложат 350 миллионов рублей, также будет создано около 100 рабочих мест», — сообщил заместитель мэра российской столицы.

Инвестором выступает компания «Альфа», которая занимается производством цементных смесей и железобетонных изделий.

«Предприятие имеет в собственности необходимое оборудование для производства бетонных смесей и бетонных изделий. На новом заводе приступят к производству товарного и архитектурного бетона. Эти материалы используются при строительстве жилых домов, станций метрополитена, административных и промышленных объектов», — рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Он подчеркнул, что предоставление земельных участков по льготной ставке рубль в год помогает инвесторам наладить выпуск и объем производства отечественной продукции.

С марта 2022 года город начал выделять в аренду инвесторам земли для развития производства. Мера поддержки позволяет снизить затраты на создание рабочих мест и в короткие сроки наладить выпуск важной для экономики города продукции.