Анкара, 5 сентября, 2023, 20:52 — ИА Регнум. Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи получили высокую оценку во всём мире, заявил турецкий лидер 5 сентября в обращении к нации.

Сергей Карпухин/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

«Я считаю, что эта встреча была высоко оценена миром, когда обсуждалось множество гуманитарных задач, особенно зерновой коридор», — сказал он.

Эрдоган также заявил, что встреча в Сочи получилась комплексной и продуктивной.

Как сообщало ИА Регнум, переговоры Путина и Эрогана состоялись 4 сентября. Турецкий лидер перед встречей заявил, что основным вопросом считает обсуждение возможного возобновления зерновой сделки. Позднее Путин, комментируя встречу, подчеркнул, что Россия готова вернуться к зерновой сделке сразу, как только выполнят все её условия. Турецкий президент признал справедливой такую позицию России.

Возвращаясь из Сочи, Эрдоган напомнил, что одним уз условий Москвы для продления зерновой сделки было подключение Россельхозбанка к системе SWIFT, от которой российские банки отстранили из-за санкций. Турецкий президент сообщил, что генсек ООН Антониу Гутерриш предложил другой механизм при оплате российского продовольствия в рамках зерновой сделки, который будет производным от транзакций через SWIFT.

Зерновая сделка между Россией, Украиной, Турцией и ООН действовала с 22 июля 2022 года по 17 июля 2023 года. МИД России неоднократно заявлял, что оснований для дальнейшего продления сделки нет, так как она превратилась в сугубо коммерческий вывоз продовольствия с Украины в «сытые» страны. Путин 13 июля допустил приостановку участия России в зерновой сделке, по истечении срока, 17 июля, Кремль объявил о приостановке участия России в зерновой сделке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что черноморские договорённости фактически прекратили своё действие.