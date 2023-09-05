Буэнос-Айрес, 5 сентября, 2023, 20:31 — ИА Регнум. Аргентинский нападающий «Галатасарая», 30-летний Мауро Икарди купил самый дорогой автомобиль в мире Rolls-Royce Boat Tail за €26 млн. Автомобиль выпущен в трёх экземплярах на весь мир.

Кадр из видео Rolls-Royce Boat Tail

Как сообщило издание L’Equipe, другими двумя автомобилями владеют разбогатевший на добыче жемчуга промышленник, и рэпер Шон Кори Картер (Jay-Z). Каждый из трёх авто настраивался лично под своего владельца. Икарди получил экземпляр с 6,5-литровым двигателем V12, с салоном в стиле яхты, кухней и портативным холодильником для шампанского.

Как сообщало ИА Регнум 5 сентября, нападающий российского «Локомотива» Артём Дзюба попался на постоянных нарушениях ПДД и неоплате штрафов. Сотрудники Московской административной дорожной инспекции провели рейд, в ходе которого Range Rover футболиста зафиксировали припаркованным на тротуаре в неположенном месте. Как стало известно ИА Регнум, помимо этого за Дзюбой числятся 17 неоплаченных штрафов на сумму 20 500 рублей.