Берлин, 5 сентября, 2023, 20:16 — ИА Регнум. Правительство Германии продало трубы, приобретённые для прокладки «Северного потока — 2» от Рюгена до Лубмина, газотранспортному оператору Gascade, сообщило 5 сентября министерство экономики ФРГ.

Stefan Sauer

В ведомстве отметили, что трубы уже не предназначались для дальнейшего применения, перешли в собственность федерального правительства и хранились в порте Мукран.

«Сейчас они были проданы фирме Gascade в рамках расширения трубопроводной сети», — сообщили в министерстве.

Накануне в министерстве экономики ФРГ сообщили, что после прокладки трубопровода осталось около 3 тыс. труб. Правительство приобрело их в мае у обанкротившейся компании-оператора Nord Stream 2 AG.

Как сообщало ИА Регнум, «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» подорвали 26 сентября 2022 года. Злоумышленники уничтожили три из четырёх ниток, расположенных в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. В этих странах начали расследование, но не разрешили в нём участвовать российской стороне.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью, в которой заявил, что к теракту на «Северных потоках» причастен президент США Джо Байден. По мнению публициста, он дал команду на подрыв зарядов. Президент России Владимир Путин назвал подрыв «Северных потоков» актом международного терроризма. Он заявил, что цель диверсии — подорвать энергетическую безопасность европейского континента.