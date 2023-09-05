Санкт-Петербург, 5 сентября, 2023, 20:08 — ИА Регнум. Из школы в Санкт-Петербурге уволились 17 учителей. Как стало известно 5 сентября, заявления подали преподаватели школы № 338 в Невском районе города. Местные жители при этом оценивают её как одну из лучших.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что в 2022 году в школе сменилась администрация, после чего родители учащихся начали жаловаться на понижение прежнего статуса из-за нового директора. В частности, жалобы коснулись нехватки помещений и проведение отдельных занятий в спортзале учебного заведения.

«В школе творится беспредел. В начальной школе не осталось квалифицированных учителей, учителя уходят, а точнее — их выживает новый директор, детей учить некому», — привело издание «Фонтанка» слова одного из родителей учащихся.

По сведениям районной администрации, из школы по личным или профессиональным причинам уволились 17 учителей.

Как сообщало ИА Регнум 5 сентября, заведующую детсадом в Сибири уволили из-за фото в соцсетях. На них она предстала в излишне откровенном виде. В прокуратуре заявили, что проверят информацию о ненадлежащем исполнении обязанностей руководителем детсада.