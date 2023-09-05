Донецк, 5 сентября, 2023, 20:02 — ИА Регнум. При обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск один из снарядов попал в здание детского сада. Об этом 5 сентября сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.

Владимир Гердо/ТАСС

«В результате обстрела Куйбышевского района по улице Зоологическая произошло прямое попадание вражеского снаряда в детский сад №191», — написал Кулемзин.

Как сообщало ИА Регнум, ранее ВСУ обстреляли Кировский район Донецка. В результате этого четверо мирных жителей были ранены.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что днём 5 сентября мирный житель погиб при обстреле со стороны украинских войск. Ещё одна женщина получила ранения, её госпитализировали.

Утром 5 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК) заявили, что ВСУ за сутки 37 раз обстреляли территорию республики. Под огонь украинской армии попали Донецк, Ясиноватая, Ясиноватский район, Мироновский, Горловка и Макеевка.