Симферополь, 5 сентября, 2023, 19:45 — ИА Регнум. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановили во вторник, 5 сентября.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Находящимся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

Причины приостановки движения неизвестны.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 3 сентября оперативный штаб без уточнения причин сообщил, что на мосту временно приостановили движение транспортных средств. Через несколько часов, ранним утром, его восстановили.

За день до этого, ночью 2 сентября, ВСУ с помощью безэкипажного катера попытались атаковать Крымский мост, но беспилотник уничтожили.