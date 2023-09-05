Екатеринбург, 5 сентября, 2023, 19:37 — ИА Регнум. В Екатеринбурге молодая мать случайно задавила во сне грудничка. Об инциденте стало известно 5 сентября.

Павел Бедняков/РИА Новости

Теперь 26-летней девушке грозит до двух лет лишения свободы по статье Уголовного кодекса о причинении смерти по неосторожности.

«Девушка задавила малыша во сне. Злого умысла у неё не было», — сообщило «КП-Екатеринбург».

Как сообщало ИА Регнум 26 августа, в Волгоградской области младенец утонул в ванне, пока его 16-летняя мать спала. По предварительным данным, причиной смерти восьмимесячного младенца стала механическая асфиксия в результате утопления, в отношении матери возбудили уголовное дело по аналогичной статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).